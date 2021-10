Magazine Fernanda Gentil comanda o Zig Zag Arena a partir de domingo (3/10) "Viagem de volta à infância", diz apresentadora sobre o programa

A partir deste domingo, Fernanda Gentil convida o público a nunca parar de brincar com a estreia do Zig Zag Arena, novo programa das tardes de domingo. Brincadeiras clássicas da infância como pique-pega, pique-bandeira e queimado serão levadas para outro nível com a mágica e tecnologia da Globo. Tudo isso em uma superprodução, uma mega-arena recheada de tecnolog...