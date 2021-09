Magazine Fernanda Abreu reúne DJs e produtores musicais no álbum "30 anos de Baile" Batidas efervescentes, remixes luxuosos e homenagens abrilhantam novo disco da cantora, que traz 13 canções proféticas de sua carreira em nova roupagem

No dia 13 de março de 2020, enquanto se preparava para fazer a última apresentação da extensa turnê do disco Amor Geral (2016), Fernanda Abreu foi surpreendida com uma notícia de última hora: o governo da cidade do Rio de Janeiro havia publicado um primeiro decreto - divulgado naquela noite, sem aviso prévio - que estabelecia um conjunto de ações necessárias à ...