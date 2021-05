Magazine Ferdinando faz de tudo para virar concierge em Miami no 'Vai que Cola' deste sábado (29) Ferdinando quer voltar às origens e ser concierge no South Beach Hotel, mas Alejandro cuida de tudo por lá e fica com ciúmes do novo morador

As aventuras da família Vai que Cola por Miami continuam agitando as noites de sábado da TV Globo. No próximo episódio, a implicância entre Ferdinando (Marcus Majella) e Alejandro (Pedroca Monteiro) se mostra cada vez mais divertida e acirrada. Desde que chegou à cidade, Ferdinando (Marcus Majella) quer voltar às origens e ser concierge no South Beach Hotel, mas Alejandro...