Magazine Fenasul recebe diversas atrações da cultura gaúcha Feira de tradições gaúchas será realizada em Goiânia até 2 de junho

A feira de tradições gaúchas Fenasul recebe mais uma edição em Goiânia, no Master Hall, a partir desta quinta-feira com programação que se estende até 2 de junho. Em sua 13ª edição, a festa contará com o inédito Tombo da Polenta, atração da cultura italiana bastante presente no Sul do País, quando a iguaria gastronômica é entornada de um grande caldeirão para o tab...