Magazine Fenômeno da cultura pop, Matrix ganha continuação nas telonas Para celebrar os 20 anos de uma das franquias mais celebradas do cinema foi anunciado novo filme da saga, encerrada em Matrix Revolutions, de 2003.

“Se você tomar a pílula azul a história acaba e você acordará na sua cama, acreditando no que quiser acreditar. Se tomar a vermelha, ficará no País das Maravilhas e eu te mostrarei até onde vai a toca do coelho.” Assim como a escolha do personagem Neo, vivido pelo ator Keanu Reaves em Matrix (1999), o estúdio Warner Bros decidiu pela segunda opção – para alegria...