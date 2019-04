Magazine Fenômeno chamado Brasil

Os peitos gigantescos, as sobrancelhas desenhadas, as tiradas vulgares misturadas com louvações e citações bíblicas fazem de Inês Brasil uma figura bem peculiar. Não foi por acaso que ela foi coroada como “rainha da internet brasileira” e chegou a fazer bastante sucesso em shows pelo País e em campanhas publicitárias. Em 2015, ela chegou a lançar seu primeiro álbum de ...