Magazine Fenômeno

Natural de Cristianópolis, Marília Mendonça foi do anonimato a ícone sertanejo nacional em menos de um ano. Antes mesmo da carreira, ela era disputada como compositora pelas duplas de maior sucesso do País. Ela é a dona de canções de sucesso como É Com Ela Que Eu Estou (lançada por Cristiano Araújo), além dos hits Cuida Bem Dela e Até Você Voltar (gravados pela dupla Henriqu...