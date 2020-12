Magazine Feminismo com causas atípicas

Rose Marie Muraro tinha raízes atípicas para a causa feminista - a religião. No livro, ela conta que não se conformou com ser dona de casa. “Os filhos iam nascendo, e eu ficava cada vez mais frustrada.”“A primeira saída humana, a que me conectou com o mundo”, narra, veio da fé católica. “Encontrei quando, no início dos anos 1960, se mostrou possível uma esquerda dent...