Magazine Felipe Neto critica Lula, Witzel, Doria e prevê fim da privacidade Youtuber tem 34,5 milhões de inscritos no seu canal no YouTube e 9,6 milhões de seguidores no Twitter. Felipe fatura algo como 180 mil dólares mensalmente em seu canal, que emprega 200 pessoas. Ele vive em um apartamento avaliado em R$ 6,5 milhões, vizinho ao presidente Jair Bolsonaro

Com 34,5 milhões de inscritos no seu canal no YouTube, ombreando com Whindersson Nunes na liderança absoluta de audiência na plataforma, e 9,6 milhões de seguidores no Twitter, Felipe Neto é hoje sem sombra de dúvida, aos 31 anos, um dos maiores fenômenos da comunicação brasileira. Diferente da versão youtuber, que dispara vídeos de entretenimento e besteirol para c...