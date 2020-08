Magazine Felipe Neto anuncia que vai processar jornalista gaúcho que o chamou de 'pedófilo' e 'depravado' Youtuber afirmou não se pronunciará sobre qualquer acusação, mas que processará todos aqueles que criarem ou compartilharem conteúdo difamando-o

"Será processado cível e criminalmente. Muito obrigado, Edu". Foi assim que Felipe Neto, 32, anunciou que vai entrar na justiça contra Gustavo Victorino, 64, da TV Pampa, do Rio Grande do Sul. O jornalista gaúcho se referiu ao influenciador digital como "pedófilo" e "depravado" durante participação no programa Pampas Altitudes. "Está sendo incensado hoje p...