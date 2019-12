Magazine Felipe Araújo firma parceria com Gusttavo Lima O contrato será a unificação das agendas de shows. Os dois já estão rodando o Brasil com o Buteco

Em 2019, Felipe Araújo também firmou parceria com o embaixador Gusttavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja da atualidade. O contrato será a unificação das agendas de shows. “O Gusttavo sempre foi um amigo e com essa união vou participar do projeto Buteco nos próximos anos e vamos fazer muitos shows em vários cantos do País e no exterior”, conta. Os dois já estã...