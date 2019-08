Magazine Felipe Araújo estreia nova turnê em Goiânia com estrutura inédita na América Latina; veja o vídeo Cantor apresenta neste sábado (24) no evento A Casa novo show, repertório e palco

Na tarde desta sexta-feira (23), a reportagem do POPULAR acompanhou os preparativos para o lançamento da turnê Intense Tour do cantor Felipe Araújo, com estrutura inédita na América Latina. O novo aparato será apresentado ao público em Goiânia, neste sábado (24), no evento A Casa. “Minha casa é aqui. É sempre maravilhoso tocar em Goiânia. A última vez que eu...