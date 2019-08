Magazine Felipe Araújo é atração no complexo A Casa Cantor apresenta pela primeira vez em Goiânia a turnê Por Inteiro e traz hits como Atrasadinha e Espaçosa Demais

Dono dos sucessos Espaçosa Demais e Atrasadinha, o cantor e compositor sertanejo Felipe Araújo apresenta pela primeira vez em Goiânia a turnê do CD/DVD Por Inteiro, neste sábado, no complexo A Casa. A arena de shows será aberta às 22 horas. A dupla Ivan & Alexandre também é outra atração da programação da noite.O projeto Por Inteiro foi gravado no Rio d...