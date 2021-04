Magazine Feito para fãs de Sandy e Junior, série documental da dupla chega à TV aberta A série documental "Sandy e Junior: A História" será exibida a partir deste domingo (11), na Globo, após Temperatura Máxima -e no lugar do The Voice+

Quase 20 anos depois do sucesso nas tardes de domingo da Globo com o seriado "Sandy e Junior" (1999-2002), os irmãos cantores voltam à faixa horária, mas agora em um projeto que revisita toda a carreira e vida deles ao longo dos 17 anos em que formaram uma das duplas mais amadas do país. Lançado em julho de 2020 no Globoplay, a série documental "Sandy e Junior: A Hist...