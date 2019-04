Magazine Feirinha do Coração segue em shopping até dia 22

A Associação Down de Goiás (Asdown) segue até dia 22 com a Feirinha do Coração (foto) na Loja Colaborativa do Passeio das Águas Shopping. O projeto expõe no espaço artigos artesanais confeccionados por mulheres de baixa renda da Região Leste de Goiânia, bijuterias, brechó, bordados, artigos de decoração, lembrancinhas, entre outros produtos, além de culinária com rosqu...