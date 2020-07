Magazine Feira sertaneja será realizada em outubro no Centro de Convenções de Goiânia Já estão confirmados 60 palestrantes, sendo 26 workshops e 16 painéis

A Exponeja, feira dedicada totalmente à música sertaneja, chega nos dias 6 e 7 de outubro, no Centro de Convenções de Goiânia. A realização do evento foi confirmada pela organização e seguirá uma série de protocolos em combate ao novo coronavírus. Para evitar aglomeração, o congresso contará com uma parte presencial reduzida e uma outra com participações no formato o...