Magazine Feira de vinis comemora mês do rock em shopping

O mês em que se comemora o Dia do Rock está sendo encerrado com a Feira de Vinil, no Passeio das Águas Shopping, que segue até domingo. O evento reúne cerca de 1,5 mil discos raros e autografados, além de caricaturas, vídeo games antigos, vitrolas, rádios e fitas cassete. A mostra gratuita tem no mesmo espaço amostras de bolachões de nomes nacionais como Alcione, Tião Ca...