Magazine Febre dos blocos de carnaval, que têm tomado as capitais do Brasil, ganha novo fôlego em Goiânia Criação de liga, que reúne 16 agremiações, prometem movimentar o carnaval da cidade em 2020

A ideia era simplesmente reunir amigos que não viajaram no carnaval para quebrar o tédio e curtir um som em Goiânia. A primeira edição do Bloco do Mancha, em 2018, tinha a expectativa de reunir cerca de 300 pessoas. A presença de quase 10 mil foliões dançando pelas ruas da cidade em pleno carnaval surpreendeu os próprios organizadores. Em 2019, o fenômeno se rep...