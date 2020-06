Magazine 'Fazer show novamente vai ser uma loucura', afirma guitarrista da banda Scalene Grupo brasiliense lança novo disco, disponível nas plataformas de streaming

As lives já estão em processo de saturação, segundo Tomás Bertoni, guitarrista da banda Scalene. Em janeiro, o grupo brasiliense esteve no Centro Cultural Martim Cererê para o show de estreia do disco Respiro, um tanto experimental em relação aos trabalhos anteriores. Os músicos não sabiam na época, mas respirar seria uma das palavras mais esplanadas em 2020 em decorrên...