Magazine Fazer pão caseiro se torna mania nacional durante o período da quarentena Prática popularizando técnicas e termos antes restritos ao universo dos padeiros

Daqui a alguns anos, quando as pessoas pensarem no período difícil atual devido à pandemia da Covid-19, além da máscara e do álcool em gel, o pão caseiro deve ser lembrado como um dos símbolos da época. Desde o início da quarentena, “como fazer pão” é uma das principais perguntas que os brasileiros têm feito ao Google. Termos como alvéolo, ativar o fermento e pi...