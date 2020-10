Magazine 'Fazer o certo requer coragem', diz Dani Calabresa sobre acusações contra Marcius Melhem Após se posicionar nas redes sociais, ela recebeu o apoio de famosos e anônimos

Marcius Melhem, ex-diretor da Globo responsável pelo departamento de humor da emissora, foi acusado de assédio sexual no fim do ano passado pela atriz Dani Calabresa. Anteriormente, outras mulheres já haviam procurado a direção para fazer denúncias, sem conhecimento público. Em agosto, Melhem rompeu seu contrato com a Globo após 17 anos de casa sem maiores explic...