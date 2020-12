Sete anos de pesquisas sobre o Cerrado, em especial a Chapada dos Veadeiros, resultaram na publicação escrita e ilustrada pela artista visual e designer gráfica Luana Santa Brígida, com lançamento marcado para esta terça-feira, às 19 horas, nos canais da NegaLilu Editora no Facebook e YouTube. O Álbum de Figurinhas: Aves na Chapada dos Veadeiros explora e apresenta 30 aves, suas histórias, hábitos e características, com destaque para algumas ameaçadas de extinção e espécies endêmicas – aquelas que vivem apenas no Cerrado.

Para provocar o olhar do leitor para a temática ecológica, o formato de álbum de figurinhas traz uma dinâmica divertida para os leitores, como explica Luana. “Nesse formato, a aliança entre o conhecimento científico e a linguagem artística criam um ambiente de aprendizagem criativa”, diz. O contato com as espécies nativas é estimulado por meio da brincadeira de colagem dos adesivos, ideia que surgiu após um longo processo de pesquisa iniciado com o trabalho de conclusão de curso da autora, em 2014, sob orientação da ilustradora Ciça Fittipaldi. Para a publicação, Ciça ofereceu a consultoria editorial com o acompanhamento de toda a construção gráfica.

A aposta é que o contato divertido e instrutivo provoque empatia e consciência de preservação diante de ameaças ambientais diversas. Além de ilustrar, Luana também pesquisou e escreveu, em primeira pessoa, sobre as 30 espécies protagonistas do projeto, com consultoria técnica da bióloga Vivian Braz. Uma das estratégias é convidar leitores e leitoras a ajudarem as aves a “voltarem para casa”, encontrando seu habitat intacto – e, por isso, o cenário onde se colam os adesivos é aspecto fundamental do álbum.

O cenário é ilustrado em aquarela, com diferentes feições do Cerrado. “Desde as florestas de mata densa, passando pelas áreas savânicas, típicas do bioma, até a vegetação rasteira dos campos cerratenses”, comenta. Tanto a flora quanto a fauna representadas têm nome científico e popular informados. “O álbum de figurinhas busca provocar o olhar do leitor para as belezas do Cerrado, considerado a savana de maior biodiversidade do planeta. Como plano de fundo, a Chapada dos Veadeiros reúne importantes áreas de conservação ambiental que possibilitam a sobrevivência de várias espécies ameaçadas de extinção.”

O resultado é composto por um guia de campo, 60 adesivos, cenário ilustrado com quase 2 metros de comprimento e envelope onde todas as peças são guardadas. A publicação é bilíngue, com histórias traduzidas para o inglês pela revisora e tradutora Janaynne Carvalho do Amaral. Leitores do mundo todo poderão acessar o álbum e conhecer mais sobre a fauna da Chapada dos Veadeiros, que atrai frequentemente turistas interessados pela região de Alto Paraíso, Vila de São Jorge e os municípios de Cavalcante e São João d’Aliança.

A coordenadora editorial Larissa Mundim comenta que o álbum de figurinhas possui status de livro, já que abrange pesquisa e texto em primeira pessoa, além do complexo aspecto visual. “A editora já tem um histórico de projetos desafiadores: um livro com páginas destacáveis, outro que brilha no escuro, aquele que tem ‘figurino’ ao invés de capa. Mas ainda não havíamos trabalhado com tamanha complexidade no design e na produção gráfica”, destaca. “Sem falar que essa é a nossa primeira experiência com texto bilíngue. Por isso, considero o álbum de figurinhas uma super produção.”

Publicado pela NegaLilu Editora, o álbum tem apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Para adquirir a publicação, os pontos de venda físicos são livraria O Jardim, Livraria Palavrear e Pomar Livraria, em Goiânia. Também está disponível nas lojas virtuais: negalilu.com.br e luanasantabrigida.com.