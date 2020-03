Magazine Famosos lamentam morte do sertanejo Henrique e prestam homenagens; veja Internautas também mandaram mensagens de apoio para Netto, que dividia os vocais com o sertanejo

A morte do sertanejo Henrique, da dupla com Netto, repercutiu nas redes sociais rapidamente nesta segunda-feira (2). Famosos e fãs do cantor prestaram as últimas homenagens e lamentaram a partida precoce do artista. O cantor tinha 22 anos e não resistiu após sofrer um grave acidente de carro no interior de São Paulo no último dia 8 de fevereiro. Ele estava internado ...