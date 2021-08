Após a notícia de que Lucas Santos, filho da cantora de forró Walkyria Santos, 43, tirou a vida nesta terça-feira (3), diversos famosos, como Juliette Freire, 31, e Rafa Brites, 34, lamentaram e alertaram sobre comentários maldosos feitos nas redes sociais.

Em um registro compartilhado no Instagram, a cantora explicou que o fato aconteceu após ele publicar um vídeo no TikTok. "Ele pensou que as pessoas achariam engraçado, mas não foi isso que aconteceu. Como sempre, destilaram ódio na Internet, deixando comentários maldosos", criticou. "Meu filho acabou tirando a vida."

A campeã do BBB 21 afirmou em seu Twitter que as críticas que Lucas recebeu em seu vídeo foram "desumanas". "Vocês imaginam a dor de perder um filho pela irresponsabilidade/maldade de alguém?", escreveu a advogada e maquiadora.

MC Rebecca, 23, publicou também uma mensagem de força para a cantora. "Até quando vamos ter que perder vidas por conta da parte tóxica da Internet? Parem! Estamos perdendo vidas importantes", escreveu em seu Twitter.

O cantor Wesley Safadão, 32, apontou que a impunidade na Internet "causa graves danos à sociedade, destruindo muitas famílias". "Walkyria que Jesus conforte seu coração e te dê forças para continuar!", completou o artista em seu Twitter.

A cantora e modelo Gretchen, 62, compartilhou o vídeo publicado pela cantora e também publicou um vídeo afirmando que comentários maldosos "não são apenas uma brincadeira". "O que se posta afeta a vida das pessoas. As palavras têm poder para o bem e para o mal", escreveu.

"A Internet, quando usada para o mal, por grupos de verdadeiros criminosos, pode até matar", completou a cantora. "Infelizmente, esse foi o destino do filho da minha amiga amada Walkyria Santos". A apresentadora Rafa Brites pediu por leis mais rígidas para punir este tipo de atitude na Internet.

"Tecnologia para isso eu sei que existe. Precisamos de leis! Então eu pergunto? Estão esperando o quê? Ser a vez dos seus filhos para tomarem uma atitude?", escreveu na legenda. A ex-BBB e ex-No Limite Elana Valenária também se manifestou em seu Twitter.

"Recado aos haters, seus comentários maldosos/criminosos não irão aliviar suas frustrações. Mas podem arruinar profissões e destruir vidas", escreveu. "Como aconteceu hoje. O que custa respeitar o outro? Se você não gosta, não siga, passe reto e ignore!".

Nos comentários da publicação feita por Walkyria, famosos como Carla Perez, Carlinhos Maia, Xand Avião e Solange Almeida também demonstraram apoio. "Minha amiga, não posso fazer nada para essa dor passar, eu sei. Mas vim oferecer o meu abraço e meu apoio nesse momento de dor. Estou aqui para o que precisar", disse Solange.