Magazine Famosos, fãs e amigos lamentam morte de Gabriel Diniz Cantor do hit 'Jenifer' morreu em acidente de avião aos 28 anos nesta segunda-feira (27)

O cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, morreu nesta segunda-feira, 27, em um acidente de avião na região sul de Sergipe. Diniz havia realizado um show em Feira de Santana (BA) no domingo, 26, e chegou a postar uma imagem do avião que o levou até lá. Nas redes sociais, fãs e colegas lamentaram a morte precoce do cantor, reconhecido como uma pessoa alegre e de bem com a v...