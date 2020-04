Graças às redes sociais, o contato com o público não está perdido. Ivete Sangalo tem aproveitado para dividir momentos mais leves, em que canta de forma descontraída, dá dicas de skincare e mostra a rotina com a família em casa, em Salvador. Na semana passada, mostrou uma visita inusitada que recebeu: uma cobra que ela descreveu como gigante, que passeava pelo seu jardim. “Eu disse a ela: fique em casa! Linda passando para dar um beijo”, brincou.

A humorista, apresentadora e atriz Tatá Werneck está dividindo o espaço das redes sociais entre reproduções de vídeos de humor e de dicas sobre o coronavírus, com esclarecimentos. Ela também aproveitou para agradecer aos profissionais de saúde e de limpeza pelos trabalhos durante a quarentena.

Angélica e Luciano Huck também estão dividindo os momentos da quarentena com os seguidores, desde o enfrentamento de pilhas de louça suja, até a brincadeira de caça aos ovos com os filhos na Páscoa. “A alegria deles é a minha alegria. Bom demais viver a pureza e magia de uma criança”, escreveu a apresentadora. A data também foi marcada por uma live com padre Fábio de Melo, que Angélica realizou em sua conta pessoal para falar sobre o significado da Páscoa. Ela está dando dicas de atividades para mães, como a “garrafinha do pensamento” para momentos em que a criança está muito agitada. Já o casal de influenciadores Mateus e Shantal Verdelho divide dicas para as mães e parte da rotina de Filippo, de 1 ano.

O rapper Emicida publicou no Instagram um vídeo que é uma ilustração com um áudio em que dividiu o que tem feito nos últimos dias e que contou com a filha em alguns momentos. Disse que vai tentar dividir com certa frequência o que tem feito durante o período de isolamento por meio de suas redes sociais, como um exercício para o dia a dia.