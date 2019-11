Magazine Familiares e amigos se despedem de Gugu Liberato O apresentador morreu na sexta-feira, 22, aos 60 anos, após uma queda em sua residência nos Estados Unidos

Familiares e amigos mais próximos prestam as últimas homenagens a Gugu Liberato na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o corpo do apresentador chegou por volta das 10h50. Gugu morreu na sexta-feira, 22, aos 60 anos, após uma queda em sua residência nos Estados Unidos. Seu corpo chegou no início da manhã desta quinta-feira, 28, no Aeroporto de Vir...