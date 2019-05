Magazine Fama e preconceitos

Como drag queen cantora, a carreira de Pabllo Vittar é curta, mas intensa. Em menos de quatro anos, desde que lançou seu primeiro single, Open Bar, já foram dois discos, uma apresentação com Fergie no Rock in Rio, os dois shows no Coachella e mais momentos inesquecíveis. Ainda assim, mesmo com todo o sucesso em sua carreira, Pabllo diz se sentir como no início, quando...