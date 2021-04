Natural de Luziânia, no interior de Goiás, Thaís Braz, 27, entrou no Big Broters Brasil 21 prometendo jogar e ganhar. Em seu vídeo de apresentação, dizia não ter problemas em se posicionar e mesmo em dar "algumas paradas". Mas na casa acabou sendo considerada uma das jogadoras mais tímidas.

Por vezes chamada de planta e mostrando alguma dificuldade em se expressar, foi a partir de sua amizade com a youtuber Viih Tube, 20, que Thaís começou a aparecer mais. Voltou do Paredão, tretou com a advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, e conseguiu ficar no top 10 da edição.

"Ela é muito fiel às amizades", afirma Bebel Meireles, maquiadora e amiga de Thaís. Nas últimas semanas, a sister tem se incomodado com algumas atitudes de Juliette com a sua maior aliada. "A Tha é meio tímida, mas muito engraçada. Um dia com ela dá memes divertidos para o mês todo", continua.

O primo Igor Dornelas afirma que Thaís costuma ser mais desinibida atrás das câmeras, mas garante que o BBB sempre foi um sonhou para ela, que já tinha se inscrito em 2018. "Na infância, já chegamos a brincar de Big Brother algumas vezes", relembra ele, que morou com a prima por um tempo.

"Ela tem muita confiança em mim", afirma Dornelas. "Tanto que ela compartilhou todo o processo de seletivas do BBB comigo e eu ajudei". Já a amiga Bebel Meireles soube apenas na televisão: "Vê-la na TV foi a melhor sensação! Ela conseguiu, venceu a timidez e foi com muita coragem", afirma ela.

Já na competição, Dornelas reconhece que a prima se ausentou em assuntos mais sérios e diz que pode ter sido "porque ela sabe que o julgamento do público é muito cruel, independente do partido que tomar. Tanto que agora que as pautas são mais do jogo ela tem aparecido muito, e se expõe mais."

Para ele, o jeito quieto da sister pode ter sido uma estratégia para fugir dos Paredões no começo. "Com certeza teve um pouco de estratégia, pois hoje ela já está muito mais aberta para falar de jogo e fazer suas estratégias", concorda a amiga. "Mas ela nunca gostou de discussão, a Thaís sempre foi assim".

Formada em odontologia, Thaís se especializou no atendimento de crianças, uma paixão para ela. Apesar disso, o primo diz que a sister nem sempre teve certeza da profissão que seguiria, tendo estudado arquitetura e depois engenharia, antes de perceber que queria mesmo ser dentista.

Apesar de ser um pouco tímida, o primo afirma que Thaís sempre foi muito vaidosa, gostando de fotografa e lançar tendências, como tem mostrado no BBB, principalmente com suas bandanas. "Desde nova ela já lançava moda na escola entre as adolescentes da cidade", relembra ele.

Meireles, que estudou na mesma escola que a sister, completa: "Sua beleza sempre chamou atenção". "O nome dela é Beleza e o sobrenome é Estilo", brinca a maquiadora. Ela conta que Thaís foi a primeira modelo que maquiou. "Ela era a modelo dos sonhos de qualquer maquiador".

A carreira de modelo, por sinal, é uma profissão que Thaís também sonha seguir. Segundo Meireles, ela quer sim o prêmio do BBB, mas também vê o programa como uma oportunidade de alavancar essa segunda carreira. "Ela cuida muito da aparência, gosta de trabalhar com a imagem", diz Dornelas.

Thaís até já participou de um clipe do sertanejo Felipe Araújo, 25. No vídeo da música "Reincidente", lançado há cerca de um ano, ela aparece se maquiando e interagindo com a câmera enquanto usa lingerie, mas não chega a contracenar com o músico.

Quanto a um possível relacionamento amoroso dentro da casa, primo e amiga de Thaís afirmam que ela já tinha muita admiração pelo ator e cantor Fiuk, 30, com quem chegou a trocar alguns beijos, mas eles não acreditam que ele seria uma pessoa com quem ela desejaria ter um relacionamento sério.

"Acredito que o que está acontecendo são momentos de festa que ela tem vontade de ficar com ele, e penso que não passa disso", diz o primo. Apesar das investidas da sister ao longo do programa, Meireles também vê a relação dos dois apenas como uma possível "amizade aqui fora".

No momento, Thaís disputa a preferência do público justamente com Fiuk e com o crossfiteiro Arthur Picoli, 26, podendo sair nesta terça-feira (13). A torcida dos amigos e família é por uma nova chance, recordando que a volta do último Paredão deixou a sister mais solta no jogo.

Para a amiga, caso fique, Thaís poderá mostrar mais da pessoa verdadeira, divertida e engraçada que é. "Mesmo não sendo a melhor com as palavras, Thaís se expressa com o coração, se doando para o jogo e se entregando nas festas". "Ela vai tentar dar o melhor para ir o mais longe possível", diz o primo.