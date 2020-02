Magazine Família unida no Carnaval dos Amigos Foliãs estão no Bloco Pedacinho do Xéu, que foi criado nesta edição

Carnaval faz parte da família Figueiredo. Mãe, filhas, tias e primas participam do Carnaval dos Amigos há quase cinco anos. As foliãs estão no Bloco Pedacinho do Xéu, que foi criado nesta edição. “É uma tradição familiar. Sempre nos reunimos para curtir o carnaval. Gostamos das músicas voltadas para marchinhas e também porque é sempre bem servido”, conta a bomb...