Magazine Família de Paulo Gustavo pede doação de sangue para o humorista Marido Thales Bretas, revelou que o artista teve que usar bolsa de sangue por conta do pulmão artificial

Thales Bretas, Marido de Paulo Gustavo, usou suas redes nesta quarta-feira (7), para pedir doações de sangue para o humorista. Paulo está internado desde 13 de março no hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde deu entrada após contrair a covid-19. O Marido revelou que por conta do Ecmo (pulmão artificial), o artista teve que usar bolsa de sangue. “Sabem...