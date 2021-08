Magazine Família de Michael Jackson tem intenção de fazer álbum póstumo, diz irmão do cantor "Há mais música para lançar. Ele tem muitas músicas", afirmou Tito Jackson em entrevista ao jornal The Sun

Tito Jackson, irmão de Michael Jackson (1958 - 2009), afirmou que a família do cantor tem planos para lançar um novo álbum de estúdio com músicas inéditas do Rei do Pop. "Há mais música para lançar. Ele tem muitas músicas", afirmou Tito em entrevista ao jornal The Sun. "Seria tão agradável trabalhar em um álbum com Michael mais uma vez! Qualquer coisa que funcio...