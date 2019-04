Magazine Família de Michael Jackson rebate acusações de documentário Sobrinhos alegam que o astro "não teve infância"

Após a divulgação de novas denúncias de pedofilia envolvendo o astro Michael Jackson (1958-2009), os sobrinhos do "rei do pop" participaram de uma espécie de "contradocumentário" no qual rechaçam as acusações que atingem seu tio. O caso estourou no início de março, com a transmissão pela HBO do documentário "Leaving Neverland" ("Deixando a Terra do Nunca", em tra...