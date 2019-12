Magazine Família de Gugu Liberato pretende criar campanha para doação de órgãos no Brasil Segundo a assessoria do apresentador, o objetivo é criar uma campanha para incentivar e conscientizar sobre o ato de doar

A família de Gugu Liberato tem planos de "criar uma campanha para incentivo de doação de órgãos no Brasil", informou a assessoria do apresentador. Nesta segunda-feira, 9, seus familiares se reuniram para conversar sobre a ideia, surgida por conta da escolha do apresentador em doar seus órgãos. "Após saberem que o ato de doar os órgãos fez com que o assunto ganhasse espaço nunca visto nos meios de comunicação e aumen...