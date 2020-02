Magazine Família de funcionário que morreu eletrocutado no palco vai receber R$ 300 mil de Henrique e Juliano Decisão foi tomada após audiência realizada nesta terça-feira (11), na 1ª Vara de Trabalho de Goiânia

O juiz Édison Vaccari, da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia, decidiu, nesta terça-feira (11), que os cantores sertanejos Henrique e Juliano deverão pagar R$ 300 mil por danos morais à família do funcionário que morreu eletrocutado enquanto fazia reparos no palco onde a dupla iria cantar. Também ficou decidido que os pais da vítima, Carlos Barbosa de Souza, devem recebe...