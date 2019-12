Magazine Família de dublê de 'The Walking Dead' recebe R$ 35,2 milhões após queda fatal John Bernecker tinha 33 anos quando caiu em um piso de concreto de uma altura de seis metros em julho de 2017

A família de um dublê de The Walking Dead, que morreu há dois anos no set de filmagem da série, recebeu US$ 8,6 milhões (R$ 35,2 milhões na cotação atual) de um tribunal da cidade norte-americana de Atlanta, informou um advogado. Os pais de John Bernecker haviam processado a AMC Networks, responsável pela série, e outros acusados da produção da série. Eles j...