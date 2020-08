Magazine Família de Cauan alerta que é falso que o cantor internado com Covid-19 precise de ajuda financeira “Viemos a público esclarecer que o referido pedido de auxílio não partiu da família e nem do escritório que administra a carreira artística do cantor”, diz o texto

O perfil oficial da dupla Cleber e Cauan publicou, nesta terça-feira (18), uma nota de esclarecimento em que alertam que é falsa a notícia de que o artista internado com Covid-19 esteja precisando de ajuda financeira. “Viemos a público esclarecer que o referido pedido de auxílio não partiu da família e nem do escritório que administra a carreira artística do cantor”, d...