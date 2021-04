Magazine Família cria cantinho intimista com ofurô e jardim no quintal de casa O espaço que hoje conta com pergolado, ofurô, grama verdinha, palmeiras imperiais e diversas plantas é o xodó da casa e foi sendo construído aos poucos

O empresário Paulo César Rosa Gaede, de 49 anos, e a esposa, Eliani Rita do Nascimento Gaede, gostam de colocar a mão na massa. “Nós mesmos que fazemos tudo aqui em casa, de limpar a organizar”, comenta. A manutenção do quintal, no entanto, é quase toda obra dele. “Ela e minha filha, Rafaela Nascimento Gaede, gostam mais de contemplar. Eu, de mexer”, brinca. O espaço que ...