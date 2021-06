Magazine Falas de Orgulho mostrará trajetórias de amor e aceitação de pessoas LGBTQIA+ Programa mostrará as jornadas de oito personagens de diferentes idades, regiões, trajetórias de vida e religiões – e por trás delas, histórias de superação, preconceito e auto-aceitação

No dia 28 de junho, data em que se celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBT, a TV Globo apresentará a trajetória de uma comunidade plural, pessoas completamente diferentes entre si mas que se reconhecem em um ponto em comum: o orgulho; de ser livre, de se relacionar sem preconceitos, de existir e de ter voz. O especial será exibido ainda no canal por assinat...