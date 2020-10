Magazine Falando sobre morte

Falar sobre morte com crianças nem sempre é tarefa fácil – e muitos pais até mesmo evitam tocar no assunto. Mas esse é um tema do qual não dá para fugir e é possível encontrar meios para abordá-lo com os pequenos. Os livros são uma saída interessante nesse sentido. O mercado editorial conta com diferentes obras que tratam da morte de forma tranquila e lúdica,...