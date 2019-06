Magazine Faixa a faixa

A Canoa Virou Infantil e graciosa, a canção que abre o disco chega em ritmos populares e apresenta uma narrativa literária típica de Marcos Caiado. A música brinca com cantigas que fazem parte do universo fantasioso do País, a exemplo do Samba Lelê, Terezinha de Jesus e Ciranda Cirandinha. Frenesi A segunda faixa de Aquele Beijo dá o tom românti...