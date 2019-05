Magazine Faixa a faixa Ao convite do POPULAR, Léo Pinheiro fez comentários de todo o repertório do álbum

32 Essa é uma canção autobiográfica e foi daquelas que foram feitas especificamente para esse trabalho. Uma curiosidade: quando comecei a pensar no disco, o álbum se chamaria 32. É Tudo e É Quase Nada Fala do mundo moderno, dos sentimentos múltiplos que temos com tudo que estamos vivendo. Comecei a letra no corredor de um hospital público de São Paulo....