Magazine Fagner e filha de Belchior querem gravar músicas inéditas do compositor Artistas planejam projetos para homenagear o cantor cearense, após jornalista descobrir obras nunca apresentadas ao público

Belchior morreu em 2017, mas segue provocando novidades na música brasileira. Após o jornalista e pesquisador Renato Vieira descobrir sete canções inéditas do cearense, artistas planejam gravações das obras encontradas, sob grande expectativa dos fãs do compositor. Tanto Vannick, filha de Belchior, quanto Fagner afirmam desejar gravar as músicas, que foram descobertas ...