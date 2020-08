Magazine Fadiga, saudades e negação

Quem começou a seguir as medidas de isolamento e distanciamento social desde que as primeiras recomendações surgiram está completando cinco meses em casa. Isso dá, em média, 150 dias sem os encontros com amigos, uma ida ao cinema ou qualquer outra atividade que, até então, parecia tão banal. As saídas são restritas às compras no supermercado, padaria e farmácia, mantendo d...