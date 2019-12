Magazine Facebook lança filtro de Star Wars para o Messenger Parceria com a Disney celebra lançamento do filme com filtros e figurinhas

Às vésperas do lançamento do filme Star Wars: A Ascensão Skywalker, o Facebook revelou uma nova configuração que permite que os fãs utilizem filtros, figurinhas, reações e outros recursos da saga nas conversas do aplicativo Messenger no celular. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 12, em parceria com a Disney, detentora dos direitos dos filmes. Entre os efeito...