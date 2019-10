Magazine FAC divulga a lista de proponentes selecionados no final de agosto Em maio, a Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) publicou um novo cronograma do Fundo, que mudou a data do resultado final de maio para agosto

Com diversas mudanças no cronograma inicial, o edital de 2018 do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) divulgou a lista de proponentes selecionados no final de agosto. Em maio, a Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) publicou um novo cronograma do Fundo, que mudou a data do resultado final de maio para agosto. Como efeito dominó, a modificação da agenda prejudicou t...