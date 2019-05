Magazine Fabuloso cinquentinha Há cinco décadas nascia o Museu Antropológico da UFG, que investiga, pesquisa e expõe aspectos culturais, etnográficos e religiosos do povo goiano

Suspensa em cabos de aço, a canoa carajá parece flutuar enquanto um rio feito de iluminação artificial incendeia toda a galeria do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás (UFG). Interativo e de olho no futuro, o espaço localizado no Setor Universitário é o protagonista de hoje da série O Museu é Seu!. Centro de pesquisa, o órgão reúne um interessante e co...