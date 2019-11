Magazine Fabiano Chagas e Thiago Jesus executam clássicos do jazz Projeto Grand Jam terá discotecagem em vinil e power trio

O músico Fabiano Chagas (foto) com trio jazz e o DJ Thiago Jesus são as atrações do projeto Grand Jam desta quarta-feira, a partir das 21 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A apresentação abre as comemorações de três anos de funcionamento da casa, nesta semana, com programação especial até sábado. Em clima de festa, o Grand Jam recebe discotecagem groovy ...