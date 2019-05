Magazine Faça você mesmo Sabe aquela roupa velha que está no seu guarda-roupa e que você não usa mais? O tie-dye pode dar uma nova cara para ela. Veja a seguir como tingir e conseguir o efeito em casa:

Material:Uma peça de roupa (de preferência clara e de tecido natural)Sal grossoÁgua quenteBarbante ou elásticos Corante para tingir tecido Como fazer:1. Pegue a peça escolhida e amarre com o barbante ou elástico do jeito que achar melhor (foto). O fato de cada estampa ser única está relacionado justamente às amarrações do tecido....