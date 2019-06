Magazine 'Fênix Negra' tem o pior lucro da história de 'X-Men' no primeiro fim de semana Rendimento inicial do filme ficou abaixo de ‘Wolverine: Imortal’, estreado em 2013

Apesar de ter assumido o topo de bilheteria no Brasil, com lucro de R$ 11 milhões entre quinta-feira, 6, e domingo, 9, o filme X-Men: Fênix Negra teve a pior abertura da história da franquia. As informações são do Adorocinema. A produção arrecadou US$ 34 milhões (R$ 131 milhões, na cotação atual) em seu primeiro fim de semana em cartaz. Apesar de o número surpre...